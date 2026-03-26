Киев денонсировал последние 116 договоров с Россией, Белоруссией и Содружеством Независимых Государств (СНГ). О разрыве последних связей объявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает в Telegram пресс-служба дипломатического ведомства.
«Сегодня Украина сделала еще один масштабный шаг на этом пути. Мы разрываем последние связи с так называемым СНГ», — заявил дипломат.
Он выразил уверенность, что это решение открывает путь к новой архитектуре безопасности на европейском континенте.
Ранее в Кремле высказались о готовности мирного соглашения по Украине. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, утверждения, что урегулирование украинского конфликта было близко в феврале, ложны.