13:16, 26 марта 2026

Украина объявила о разрыве последних связей с Россией и СНГ

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев денонсировал последние 116 договоров с Россией, Белоруссией и Содружеством Независимых Государств (СНГ). О разрыве последних связей объявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает в Telegram пресс-служба дипломатического ведомства.

«Сегодня Украина сделала еще один масштабный шаг на этом пути. Мы разрываем последние связи с так называемым СНГ», — заявил дипломат.

Он выразил уверенность, что это решение открывает путь к новой архитектуре безопасности на европейском континенте.

Ранее в Кремле высказались о готовности мирного соглашения по Украине. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, утверждения, что урегулирование украинского конфликта было близко в феврале, ложны.

