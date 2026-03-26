Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:46, 26 марта 2026Мир

Украинцы устроили истерику в Женеве из-за приезда российского дипломата

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что представители Украины устроили истерику из-за его приезда в Женеву на 61-ю сессию СПЧ ООН. Об этом пишет РИА Новости.

В публикации говорится, что сторона Украины хотела обсудить посещение мероприятия российским дипломатом. Мирошник сказал, что они кричали: «Как это так — человек, находящийся в санкционном списке, человек, у которого пять уголовных дел со стороны Украины, — как он возьмет сюда и приедет».

Посол считает, что Украина не может диктовать свои условия ООН. Также он заявил, что приехал в статусе аккредитованного дипломата.

Ранее Мирошник заявил, что Владимир Зеленский будет вынужден проявить прагматизм на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Все это произойдет по мере развития войны на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok