МИД России: Делегация Украины устроила истерику в Женеве из-за приезда Мирошника

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что представители Украины устроили истерику из-за его приезда в Женеву на 61-ю сессию СПЧ ООН. Об этом пишет РИА Новости.

В публикации говорится, что сторона Украины хотела обсудить посещение мероприятия российским дипломатом. Мирошник сказал, что они кричали: «Как это так — человек, находящийся в санкционном списке, человек, у которого пять уголовных дел со стороны Украины, — как он возьмет сюда и приедет».

Посол считает, что Украина не может диктовать свои условия ООН. Также он заявил, что приехал в статусе аккредитованного дипломата.

Ранее Мирошник заявил, что Владимир Зеленский будет вынужден проявить прагматизм на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Все это произойдет по мере развития войны на Ближнем Востоке.