06:33, 26 марта 2026

В Британии рассказали об «отчаянном» предложении США Ирану

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США предложили Ирану пойти на переговоры от отчаяния. Об этом рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

«США сейчас нужно предотвратить потенциальную катастрофу, которая, как мне кажется, надвигается, ведь что бы ни делал [американский президент Дональд] Трамп, у него сейчас заканчивается время. Отсюда и столько попыток договориться с Ираном», — сказал он.

По его словам, Ирану не следует соглашаться на предлагаемые Вашингтоном условия, поскольку стратегическая инициатива сейчас на стороне Тегерана.

Ранее о «поражении» США после предложения о переговорах заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. «Тот факт, что они заговорили о переговорах, — это признание поражения. Разве раньше они не требовали безоговорочной капитуляции?» — задался он вопросом.

