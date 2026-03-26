В Европе испугались одного действия России по конфликту на Ближнем Востоке

NYT: Европейцы опасаются, что Россия поставит усовершенствованные дроны Ирану

Европейцы опасаются, что Россия может повлиять на конфликт на Ближнем Востоке, поставив Ирану усовершенствованные дроны для войны с Израилем и США. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Европейские союзники США испугались после данных, предоставленных президентом Украины Владимиром Зеленским, что якобы Москва передает Тегерану дроны и делится с ним разведывательными данными, в том числе об американских военных объектах. Генсек НАТО Марко Рютте тоже предупредил, что связи РФ и Ирана тесны.

Источники издания в Европе говорят «сильных признаках» сделки, однако официального подтверждения этим данным нет. В Кремле отрицают военные поставки, утверждая, что отправляют Ирану только медикаменты и еду. Москва объясняет свою помощь Тегерану как ответ на поддержку США Украины.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин озвучил прогноз президента РФ Владимира Путина по конфликту на Ближнем Востоке: кризис может быть урегулирован в ближайшие три-четыре недели.