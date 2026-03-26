Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:44, 26 марта 2026Россия

Озвучен прогноз Путина по конфликту на Ближнем Востоке

Шохин: Путин надеется, что кризис на Ближнем Востоке закончится через 3-4 недели
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями бизнеса озвучил прогноз по окончанию конфликта на Ближнем Востоке. Его слова передал журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, пишет РИА Новости.

«Президент сказал, что надеется, что в ближайшие три-четыре недели, наверное, кризис будет урегулирован», — поделился глава РСПП.

Ранее Владимир Путин указал на то, что стороны, вовлеченные в ближневосточный конфликт, сами не могут спрогнозировать его последствия. Он добавил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok