Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:48, 26 марта 2026Россия

В Госдуме анонсировали возможный визит конгрессвумен Луны в Россию

Евгений Силаев

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Делегация Конгресса США во главе с конгрессвумен Анной Паулиной Луной может приехать в Россию с ответным визитом, данный вопрос прорабатывается. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с ТАСС.

«Такая же поездка планируется, чтобы уже приехали Луна и ее коллеги в Москву или Санкт-Петербург. Такая возможность прорабатывается», — анонсировала Журова.

Она отметила, что на данном этапе переговоры проходят позитивно.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что депутаты Госдумы перед визитом в США получили установки от российского лидера Владимира Путина. По его словам, возобновление диалога между законодателями может поспособствовать реанимации отношений двух стран и соответствует интересам как Москвы, так и Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok