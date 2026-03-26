В Госдуме анонсировали возможный визит конгрессвумен Луны в Россию

Журова: Конгрессвумен Луна может приехать в Россию с ответным визитом

Делегация Конгресса США во главе с конгрессвумен Анной Паулиной Луной может приехать в Россию с ответным визитом, данный вопрос прорабатывается. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с ТАСС.

«Такая же поездка планируется, чтобы уже приехали Луна и ее коллеги в Москву или Санкт-Петербург. Такая возможность прорабатывается», — анонсировала Журова.

Она отметила, что на данном этапе переговоры проходят позитивно.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что депутаты Госдумы перед визитом в США получили установки от российского лидера Владимира Путина. По его словам, возобновление диалога между законодателями может поспособствовать реанимации отношений двух стран и соответствует интересам как Москвы, так и Вашингтона.