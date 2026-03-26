23:57, 26 марта 2026Мир

В Иране перечислили важные условия для прекращения огня

Иран назвал гарантии безопасности условием прекращения огня в стране
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Иранские власти считают гарантии собственной безопасности, компенсацию нанесенного в результате атак Израиля и США ущерба, а также сохранение суверенитета над Ормузским проливом условиями прекращения огня. Об этом рассказали ТАСС в посольстве Ирана в Австрии.

«Наша позиция ясна: прежде всего, нам нужен устойчивый мир. У нас должна быть гарантия, что эта совершенно неоправданная война никогда не повторится. Мы ищем компенсации, нанесенной нашей стране», — подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, иранская сторона требует устойчивого мира во всем регионе, а также подтверждения суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

Ранее сообщалось, что Иран не отстанет от Соединенных Штатов, если они не выполнят условия Тегерана об окончании конфликта. Об этом заявил представитель Вооруженных сил Исламской Республики Сардар Шакарчи. По его словам, сегодня американская армия «не способна противостоять мощному Ирану».

До этого телеканал Press TV со ссылкой на источники сообщил, что Иран выдвинул США пять условий завершения конфликта на Ближнем Востоке. По словам высокопоставленного иранского чиновника, Тегеран прекратит боевые действия тогда, когда сам этого захочет и когда будут выполнены ее условия.

