Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:12, 26 марта 2026Мир

В Конгрессе США назвали Россию сверхдержавой

Конгрессвумен Луна: РФ и США являются двумя величайшими ядерными сверхдержавами
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Россия и США являются двумя величайшими сверхдержавами, которые несут обязательство перед человечеством. Об этом заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам встречи с российской парламентской делегацией, ее слова приводит РИА Новости.

«Безусловно, представляя две величайшие в мире ядерные сверхдержавы, мы несем обязательство перед человечеством и нашими гражданами обеспечение того, чтобы мир оставался приоритетом во всех наших действиях», — подчеркнула политик.

Кроме того, Луна сообщила, что члены Конгресса США получили приглашение в Москву и рассмотрят возможность ответного визита в будущем.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что депутаты Госдумы перед визитом в США получили установки от российского лидера Владимира Путина. По его словам, возобновление диалога между законодателями может поспособствовать реанимации отношений двух стран и соответствует интересам как Москвы, так и Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok