В Ленобласти снова объявили опасность БПЛА

В Ленобласти третий раз за сутки объявили опасность БПЛА

В Ленинградской области третий раз за сутки объявили опасность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал он.

Чиновник также добавил, что в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета. Каких-либо других подробностей об обстановке в области он не привел.

Накануне очевидцы сняли на видео кадры пролета беспилотника над Ленинградской областью. На них видно, как над кронами деревьев пролетает БПЛА самолетного типа. Предположительно, кадры были сняты в районе Выборга.