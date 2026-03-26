18:26, 26 марта 2026Россия

В Ленобласти снова объявили опасность БПЛА

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

В Ленинградской области третий раз за сутки объявили опасность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал он.

Чиновник также добавил, что в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета. Каких-либо других подробностей об обстановке в области он не привел.

Накануне очевидцы сняли на видео кадры пролета беспилотника над Ленинградской областью. На них видно, как над кронами деревьев пролетает БПЛА самолетного типа. Предположительно, кадры были сняты в районе Выборга.

