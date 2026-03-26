Россия
18:48, 26 марта 2026

В Минобороны сообщили о массированной атаке ВСУ на Россию почти сотней беспилотников

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

В течение пяти часов российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 96 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). О массированной атаке сообщили в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена 26 марта в период с 13:00 до 18:00 по московскому времени с помощью почти сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Дроны были уничтожены над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Новгородской, Тверской, Тульской областей, Республики Крым и Московского региона.

О пострадавших и разрушениях на земле деталей не приводится.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 марта средства ПВО сбили над регионами России 125 украинских БПЛА.

