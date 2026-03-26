19:01, 26 марта 2026Силовые структуры

В МВД ответили на проверку телефонов в Белгородской области

МВД назвало проверку белгородской полицией мобильных телефонов фейком
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Памятку о проверке полицией мобильных телефонов у жителей Белгородской области назвали фейком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении МВД России.

Информация об этом распространялась в ряде Telegram-каналов. Согласно памятке, сотрудники полиции изучают телефоны местных жителей, чтобы проверить наличие «различных мессенджеров и приложений». «Данная информация не соответствует действительности, а распространяемая памятка является фальшивкой», — заявили в управлении.

Ранее в МВД России сообщили об увеличении количества преступлений с участием несовершеннолетних. По данным ведомства, этот показатель увеличился на 150 процентов в 2025 году.

    Последние новости

    Трамп сделал заявление о России и Украине

    Трамп признался в защите Европы от России

    Трамп благословил узбеков

    Российскую экономику сравнили с дубом во время грозы

    Москвичам рассказали о погоде в начале апреля

    Трамп дерзко ответил Мерцу словами об Украине

    Наталья Водянова снялась в мини-юбке для журнала

    Названа идеальная для Ирана стратегия борьбы с США

    Россиянин с ножом напал на женщину и признался в желании убивать

    В России стартовали продажи нового минивэна Sollers

    Все новости
