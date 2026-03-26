В МВД ответили на проверку телефонов в Белгородской области

МВД назвало проверку белгородской полицией мобильных телефонов фейком

Памятку о проверке полицией мобильных телефонов у жителей Белгородской области назвали фейком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении МВД России.

Информация об этом распространялась в ряде Telegram-каналов. Согласно памятке, сотрудники полиции изучают телефоны местных жителей, чтобы проверить наличие «различных мессенджеров и приложений». «Данная информация не соответствует действительности, а распространяемая памятка является фальшивкой», — заявили в управлении.

Ранее в МВД России сообщили об увеличении количества преступлений с участием несовершеннолетних. По данным ведомства, этот показатель увеличился на 150 процентов в 2025 году.