В Петербурге владелица спорткара напала на журналистов и поплатилась

Марина Совина (ночной редактор)

В Санкт-Петербурге агрессивная владелица спорткара напала на журналистов во время работы. Об этом сообщает телеканал «78».

Репортеры снимали последствия ДТП на окружной автодороге, когда к ним подъехал автомобиль Maserati. Из него вышла женщина и набросилась на съемочную группу. Она начала кричать, что журналисты находятся якобы на частной територии, пыталась выхватить и разбить камеру и телефон, ударила корреспондента и расцарапала лицо оператору.

По данным канала, нападавшей оказалась владелица салонов красоты в Петербурге. Она не была участником ДТП, а приехала к 18-летней дочери, которая была за рулем BMW и попала в массовую аварию.

На инцидент обратил внимание Следственный отдел по Выборгскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом». Подозреваемая задержана, проводятся следственные мероприятия.

