13:48, 26 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на отказ Зеленского выводить ВСУ из Донбасса ради гарантий от США

Колесник: Ничего удивительного в отказе Зеленского выводить ВСУ из Донбасса нет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Нет ничего удивительного в отказе президента Украины Владимра Зеленского выводить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Донбасса ради гарантии безопасности США, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на соответствующее решение украинского лидера.

«По-другому Зеленский поступить не мог. Вывод войск из Донбасса для него означает смерть. Собственно, мы выдавим ВСУ из Донбасса, невзирая ни на что. Но решение это ожидаемое от Зеленского. Своя жизнь для него дороже жизни украинского народа. Так что ничего удивительного в этом нет», — прокомментировал Колесник.

Ранее стало известно, что Зеленский отказался выводить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США.

25 марта украинский лидер сообщил, что Вашингтон призвал Киев вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Он также рассказал, что военный конфликт на Ближнем Востоке оказывает влияние на американского лидера Дональда Трампа и на его дальнейшие решения.

