09:59, 26 марта 2026

В России резко выросли сроки одного вида кредитов

НБКИ: Средний срок потребкредитов в России вырос на 23,1 процента в феврале
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / Fotodom

В феврале 2026 года средний срок одобренных финансовыми организациями потребительских кредитов увеличился на 23,1 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Если в конце зимы 2025 года показатель составлял 1,8 года, то в феврале 2026-го — уже 2,2 года. В месячном выражении средний срок этого вида кредитов на внутреннем рынке увеличился на процент, уточнили аналитики.

Самый высокий показатель эксперты зафиксировали в Санкт-Петербурге. В этом городе финансовые организации выдавали гражданам потребкредиты, рассчитанные в среднем на 2,52 года. В топ-3 также вошли Новосибирская область и Краснодарский край. В первом регионе показатель составил 2,43 года, а во втором — 2,39 года. Наименьший средний срок потребкредитов эксперты отметили в Якутии (1,93 года), Нижегородской (2,06) и Иркутской (2,08) областях.

Вместе с увеличением срока заметно выросла и средний размер этого вида кредитов. Так, в феврале последний показатель увеличился на 21,5 процента в месячном выражении и достиг 167,2 тысячи рублей. Год к году значение выросло на 10,7 процента. При этом банки стали тщательнее рассматривать такого рода клиентские заявки, доля одобрений сократилась даже среди заемщиков с качественной кредитной историей, констатировали в НБКИ.

    Последние новости

    В Челябинске девятиклассник пронес в школу арбалет и напал на педагога и одноклассницу. Что известно?

    В Латвии выдвинули требование Украине из-за упавшего дрона

    Американцы высказались о длительности войны в Иране

    Трамп пожаловался соратникам на отвлекающий фактор в виде Ирана

    Россияне отказались от отдыха за границей в пользу родной страны

    Корреспондента РЕН ТВ избили в российском городе во время редакционного задания

    Россиян предупредили о наказании за общение в домовых чатах

    57-летняя Светлана Бондарчук показала фото в бикини и раскрыла рост и вес

    Москвичам назвали время возвращения холодов

    Россиянин поставил на матч КХЛ и лишился нескольких миллионов рублей

    Все новости
