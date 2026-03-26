17:42, 26 марта 2026Наука и техника

В России удивились конструкции дрона «Князь Владимир Святославович»

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев опубликовал первое фото нового ударного дрона «Князь Владимир Святославович» («КВС»). Аппарат отличает необычная конструкция, пишет «Российская газета» («РГ»).

«В глаза бросается опоясывающая коптер конструкция, делающая его похожим скорее на модель судна, чем на воздушный БПЛА. Как поясняют разработчики, это овальное крыло. Оно позволяет дрону совершать вертикальный взлет, после чего ложиться на крыло и лететь горизонтально», — говорится в материале.

Удививший обозревателей элемент обеспечивает увеличение скорости и дальности работы дрона. «КВС» предназначен для оперативного поражения целей на дальности до 50 километров. Чадаев подчеркнул, что новый аппарат является частью экосистемы, в которую уже входят беспилотники «Князь Вещий Олег» и «Князь Вандал Новгородский».

Ранее стало известно, что в зоне специальной военной операции начали боевые испытания дрона «КВС».

