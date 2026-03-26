В центре Москвы временно перекрыли движение

Дептранс: В Москве временно закрыли движение по Кремлевской набережной

Ряд дорог в центре Москвы в четверг, 26 марта, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредил городской Дептранс в Telegram-канале.

Речь идет о Кремлевской набережной, Большом Каменном мосте и улице Знаменка. Кроме того, автомобилисты не смогут проехать по Новинскому бульвару в районе дома 15.

В пресс-службе также сообщили, что движение затруднено на внешней стороне Садового кольца в районе Нового Арбата, на Кутузовском проспекте перед Садовым кольцом по направлению в центр и на Краснопресненской набережной.

Водителей призвали заблаговременно планировать маршрут перед поездкой — сегодня время в пути может быть дольше обычного.

Накануне столичным автомобилистам порекомендовали пересесть на метро из-за гололедицы на дорогах.