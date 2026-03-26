10:31, 26 марта 2026Авто

В центре Москвы временно перекрыли движение

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ряд дорог в центре Москвы в четверг, 26 марта, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредил городской Дептранс в Telegram-канале.

Речь идет о Кремлевской набережной, Большом Каменном мосте и улице Знаменка. Кроме того, автомобилисты не смогут проехать по Новинскому бульвару в районе дома 15.

В пресс-службе также сообщили, что движение затруднено на внешней стороне Садового кольца в районе Нового Арбата, на Кутузовском проспекте перед Садовым кольцом по направлению в центр и на Краснопресненской набережной.

Водителей призвали заблаговременно планировать маршрут перед поездкой — сегодня время в пути может быть дольше обычного.

Накануне столичным автомобилистам порекомендовали пересесть на метро из-за гололедицы на дорогах.

    Последние новости

    В Челябинске девятиклассник пронес в школу арбалет и напал на педагога и одноклассницу. Что известно?

    Корреспондента РЕН ТВ избили в российском городе во время редакционного задания

    Россиян предупредили о наказании за общение в домовых чатах

    57-летняя Светлана Бондарчук показала фото в бикини и раскрыла рост и вес

    Москвичам назвали время возвращения холодов

    Россиянин поставил на матч КХЛ и лишился нескольких миллионов рублей

    В центре Москвы временно перекрыли движение

    Опровергнут самый популярный миф о продолжительности сна

    Российского министра ночью увезли из дома

    Газманов рассказал об обиде на Киркорова

    Все новости
