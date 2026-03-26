Россиянка с сыном в багажнике пыталась убежать от полиции и попала на видео

В Ставропольском крае россиянка пыталась скрыться от полиции и попала на видео. Ролик в Telegram-канале публикует МВД Медиа.

На снятых полицейскими кадрах видно, что сотрудники ДПС преследуют автомобиль «Лада», который заворачивает к супермаркету. После этого сотрудники проверили документы и попросили женщину открыть багажник, поскольку видели, как нарушительница посадила внутрь ребенка. Внутри действительно оказался пятилетний сын женщины. Она пояснила, что забрала его из детского сада, но мальчик не захотел садиться в детское кресло и попросил прокатить его в багажнике, мать удовлетворила эту просьбу.

Полицейские полагают, что родительница проявила беспечность и даже при незначительном дорожно-транспортном происшествии или резком маневре ребенок мог получить серьезные травмы. На место происшествия были вызваны сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних. В отношении женщины составлены административные протоколы о нарушении правил перевозки детей и неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Ранее в сети появилось видео, снятое в городе Углич, на котором мужчина и женщина сажают малолетнего ребенка в багажник легковой машины и увозят.