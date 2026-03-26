Владельца взорвавшейся российской шахты объявили в международный розыск

ТАСС: Экс-владельца шахты «Листвяжная», где погиб 51 человек, заочно арестовали

Правоохранители предъявили обвинение миллиардеру Владимиру Гридину, который является одним из бывших владельцев шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, где произошло трагическое ЧП с гибелью 51 человека. Об этом сообщили журналисты ТАСС.

Предприниматель скрылся от следствия и правосудия в Монако. Его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Гридин стал фигурантом дела по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Суд вынес соответствующее постановление: в отношении Гридина решено избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.

Его должны отправить в СИЗО с момента фактического задержания на территории России. Впрочем, также возможен вариант его передачи российским стражам порядка в случае экстрадиции миллиардера. Олигарху грозит до 10 лет лишения свободы.

«По данным следствия, новый фигурант уголовного дела, материалы которого выделены в отдельное производство, покинул РФ и скрылся на территории княжества Монако, однако его точное местонахождение в настоящий момент установить не представляется возможным», — уточнили источники издания.

Фактическим владельцем горнодобывающего предприятия называют Владимира Гридина. Показания против него дал один из арестованных менеджеров.

Трагедия на кузбасской шахте «Листвяжная» произошла в ноябре 2021 года и унесла жизни 51 человека. Погибшими числятся 46 горняков и 5 спасателей, принимавших участие в поисках. Разбирательство шло несколько лет и разделилось на несколько судебных процессов.