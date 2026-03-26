14:18, 26 марта 2026Мир

Во Франции Запад обвинили в финансировании терроризма на Украине

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Запад тратит на терроризм на Украине десятки миллиардов евро. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил французский политик и лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Десятки миллиардов евро, которые мы даем Украине, уходят на 100 процентов террористическую деятельность. Больше ни сантима для [президента Украины Владимира] Зеленского!» — написал он.

Уточняется, что таким образом французский политик прокомментировал новость о попытке Киева направить в зону СВО сотни самодельных взрывных устройств под видом стелек с подогревом для обуви.

Ранее стало известно, что Пентагон рассматривает возможность перенаправить оружие, предназначенное для Украины по программе PURL, на Ближний Восток. Отмечается, что в ходе операции против Ирана американские военные столкнулись с дефицитом некоторых видов боеприпасов.

