Врач подсказала домашний тест для оценки риска развития деменции

19:29, 26 марта 2026

Травматолог Санчес: У людей со слабым рукопожатием выше риск развития деменции
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Natee K Jindakum / Shutterstock / Fotodom

Травматолог Инес Морено Санчес подсказала тест, легко выполняемый в домашних условиях, благодаря которому можно оценить риск развития деменции. Ее слова приводит издание HuffPost.

Чтобы оценить этот риск, Санчес предложила пожать руку другому человеку. «Рукопожатие может предсказать, разовьется ли у вас болезнь Альцгеймера через 10 лет. У людей со слабым рукопожатием риск развития деменции на 54 процента выше», — предупредила она.

В связи с этим доктор подчеркнула, что для профилактики данного заболевания важно не только тренировать ум, но и заниматься физическими упражнениями. Поднятие тяжестей, приседания и регулярные прогулки укрепляют мышцы и защищают головной мозг, добавила врач.

Ранее невролог Мария Бехер перечислила ранние симптомы деменции. По словам врача, одним из них могут быть трудности с запоминанием новых слов.

