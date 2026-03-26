Россия
08:53, 26 марта 2026

Врачи удалили у 14-летней россиянки гигантскую опухоль

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Telegram-канал «Минздрав Хабаровского края»

14-летняя россиянка вырастила 25-сантиметровую опухоль, которую удалось вырезать врачам из Хабаровска. Подробности раскрыл Минздрав Хабаровского края в своем Telegram-канале.

Медики выявили у подростка опухоль яичника. Новообразование достигло 25 сантиметров в диаметре и содержало в себе 1,5 литра жидкости. При этом пациентка чувствовала себя достаточно нормально. Она жаловалась лишь на увеличение живота.

Операция характеризовалась как сложная, но благодаря усилиям и профессионализму врачей все прошло успешно. Подчеркивается, что репродуктивное здоровье девочки удалось сохранить.

Медицинские специалисты обращают внимание: опухоли яичника часто не болят и не оказывают влияния на цикл. В случае, если у девочки увеличился живот, нарушился цикл или началось длительное кровотечение, необходимо срочно обратиться к врачу.

Ранее российский онколог Максим Котов рассказал, что есть опухоли, которые растут годами и никак не проявляют себя. По его словам, зачастую их выявляют совершенно случайно — когда человек проходит диспансеризацию или обследуется по другому поводу.

