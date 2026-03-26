00:55, 26 марта 2026Россия

ВСУ атаковали Крым

Развожаев: Силы ПВО сбили воздушную цель в Севастополе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили одну воздушную цель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбита одна воздушная цель над морем в районе мыса Херсонес. Не пренебрегайте мерами безопасности», — написал он.

Глава города также призвал местных жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

В ночь на 25 марта Россия отразила самую массированную ночную атаку со стороны Украины с начала года — над территорией страны были уничтожены 389 беспилотников ВСУ. Похожие объемы сбитых дронов фиксировались весной прошлого года.

