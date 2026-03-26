19:38, 26 марта 2026

Выходившая замуж четыре раза юмористка назвала признаки изменяющего мужчины

Юмористка Краснова заявила, что изменяющий мужчина начинает чаще раздражаться
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Юмористка и блогерша Наталья Краснова, выходившая замуж четыре раза и сталкивавшаяся с изменами, назвала признаки супружеской неверности. Их она перечислила в выпуске шоу «Теория», доступном на Rutube.

По словам Красновой, если мужчина влюблен в другую женщину, то в общении с супругой он начинает чаще раздражаться. В частности, неверный супруг критикует еду, которую приготовила его жена, хотя раньше он этого не делал, заверила блогерша.

«Но иногда [об измене говорит то, что] муж вдруг становится очень хорошим, он не злится на тебя. Ты делаешь что-то прям отвратительное, и он такой: "Нормально". У него там отдушина есть, он весь там. Здесь он просто доживает какое-то время и планирует, [как] отсюда свалить или как усидеть на этих двух стульях», — добавила юмористка.

Ранее Краснова призналась в неверности мужьям. Она заявила, что изменяла супругам в первом и третьем браках.

Первым мужем Красновой был участник команды КВН «Союз» Александр Алымов. Вторым супругом юмористки стал американский хоккеист Дерон Куин, с которым она прожила с 2014 по 2020 год. Третий раз блогерша вышла замуж за бывшего ученика школы, в которой работала. В 2023 году заключила четвертый брак. Ее мужа зовут Ринат.

