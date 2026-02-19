Реклама

17:41, 19 февраля 2026

Находящаяся в четвертом браке популярная российская юмористка призналась в изменах

Юмористка Наталья Краснова призналась, что изменяла в браке
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ТЕОРИЯ / RuTube

Популярная российская юмористка, бывшая участница КВН Наталья Краснова, находящаяся в четвертом браке, призналась, что изменяла бывшим мужьям. Об этом она рассказала в эфире шоу «Теория», запись которого доступна на Rutube.

«В первом браке мы оба изменяли друг другу. Во втором браке мне муж изменял, я не изменяла. В третьем браке я изменяла, муж не изменял: не успел просто, развелись. И в четвертом браке пока еще не изменяем. Ну, может, я чего-то не знаю», — заявила юмористка.

Ранее Краснова поделилась историей о том, как она узнала о неверности бывшего возлюбленного от поклонницы. По словам юмористки, ей было обидно узнать об этом, хотя к тому моменту она уже с ним не встречалась.

В августе 2023 года стало известно, что Краснова вышла замуж в четвертый раз. Ее избранника зовут Ринат.

Первым мужем Красновой был участник команды КВН «Союз» Александр Алымов. Со вторым мужем — американским хоккеистом Дероном Куином — юмористка прожила в браке с 2014 по 2020 год. Ее третьим мужем стал бывший ученик школы, в которой она работала. Они развелись в 2022 году.

