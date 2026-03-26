Зеленский рассказал о своих отношениях с Трампом

Зеленский: У нас с президентом Трампом рабочие отношения

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих отношениях с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в интервью французской газете Le Monde, фрагмент которого приводит издание «РБК-Украина» в Telegram.

«У нас с президентом Трампом рабочие отношения», — заявил он.

По словам Зеленского, у Вашингтона и Киева есть общее желание закончить украинский конфликт.

В этом же интервью Зеленский рассказал о просьбе США к Украине. По его словам, Вашингтон обратился к Киеву с просьбой о защите своих военных баз на Ближнем Востоке.