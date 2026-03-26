16:26, 26 марта 2026

Женщина вышла замуж за реку

Антонина Черташ
Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom  

Жительница Великобритании уже три года состоит в браке с рекой Эйвон, в которую влюбилась во время борьбы за чистоту воды. Об этом сообщает Daily Mirror.

29-летняя активистка Мег Эйвон вышла замуж за реку на юго-западе Англии 17 июня 2023 года. Церемония была символической: женщина хотела привлечь внимание к проблеме загрязнения и добиться для реки правового статуса живого существа. Спустя три года, по словам Мег, они с рекой Эйвон по-прежнему «очень сильно любят друг друга и преданы друг другу».

Мег регулярно подтверждает свою верность: она регулярно купается в Эйвоне. «Я по-прежнему нахожу время плавать в реке каждую неделю — даже зимой, когда она особенно полноводна, что всегда кажется более рискованным! Но я предана своему делу, и каждый мой заплыв восхитителен», — поделилась подробностями их супружеских отношений она. Мег находит новые способы общения с рекой, встречаясь с представителями художественных и экологических сообществ в разных точках вдоль ее течения.

Идея наделить реку правами личности, которые позволили бы «узаконить» брак, остается главной целью кампании Мег и ее группы Conham Bathers. «Я не считаю реку объектом, — говорит Мег. — Я думаю, это реальная сущность, которая заслуживает прав, как любое другое живое существо. С юридической точки зрения река по-прежнему считается объектом, а не субъектом, обладающим правами, поэтому нельзя официально выйти замуж за объект. Но если мы добьемся для реки этих прав, надеюсь, я смогу обновить наши обеты и выйти замуж по закону».

Материалы по теме:
Исчезнувшая Примерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
ИсчезнувшаяПримерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
21 мая 2020
«Вопрос с браком решался за несколько минут» Покупка невест, насилие и высылка одиноких: как женились крестьяне в России
«Вопрос с браком решался за несколько минут»Покупка невест, насилие и высылка одиноких: как женились крестьяне в России
29 мая 2022

Ранее модель из Бразилии, живущая в Великобритании, развелась сама с собой спустя год после «свадьбы». По ее словам, она устала от себя.

    Последние новости

    В США объяснили исчезновение Abrams в зоне СВО

    Крышевавшего ОПГ «Законовские» бывшего офицера Росгвардии отказались отпустить

    Нефть резко подорожала

    Xiaomi похоронила ОС для смартфонов

    Раскрыты самые дорогие страны для перелетов летом

    Оценена вероятность завершения карьеры Роналду и Месси в 2026 году

    Иран решил перестать быть вежливым с ОАЭ

    Стало известно об официальном ответе Ирана на план США

    45-летняя экс-солистка группы «Демо» назвала способы замедлить старение

    Появились кадры с места атаки БПЛА в Подмосковье

    Все новости
