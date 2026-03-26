27 марта: какой праздник отмечают в России и мире

27 марта в России отмечают Венедиктов день и поздравляют одно из подразделений Росгвардии с профессиональным праздником. Также это важный день для театралов по всему миру. Свой день рождения 27 числа отмечает Квентин Тарантино. Главное о праздниках, приметах и традициях 27 марта — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День войск национальной гвардии РФ

В этот день в России отмечают праздник войск нацгвардии, которые входят в состав Росгвардии. Его установили в 1996 году, но до 2017 года у торжества было другое имя: День внутренних войск МВД России.

В этот день военные и сотрудники подразделения получают от командиров награды и благодарности.

Праздники в мире

Всемирный день театра

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Этот день отмечают все, кто работает в театрах — от актеров и режиссеров до работников сцены и билетеров. Празднуют и зрители-театралы. Как правило, к дате приурочены фестивали и премьеры спектаклей.

Мeждунapoдный дeнь виcки

Праздник отмечают с 2008 года. По-английски он называется International Whisk(e)y Day. Двойное окончание — дань уважения всем видам напитка: whisky из Шотландии, Японии и Канады и ирландскому whiskey.

Дата связана с днем рождения Майкла Джексона — журналиста, который много писал об истории и культуре потребления виски. Он страдал болезнью Паркинсона, поэтому в праздник традиционно рассказывают о заболевании и занимаются благотворительностью.

Фото: Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 27 марта

Международный день нефролога

Дeнь лeтaющиx cвинoк

День виагры в США

Какой церковный праздник 27 марта

День памяти преподобного Бенедикта Нурсийского (Венедиктов день)

Бенедикт Нурсийский (в православии Венедикт) — небесный покровитель Европы и основатель ордена бенедиктинцев. Это старейший монашеский орден католиков, который в средние века владел большинством монастырей Западной Европы.

Бенедикт Нурсийский жил в конце V – середине VI веков, в молодости стал отшельником и три года жил в пещере. К нему приходили паломники, из которых Бенедикт набрал учеников. Они построили первый в Европе официальный монастырь Монте-Кассино (Италия) и образовали монашеский орден примерно в 530 году.

День памяти Феодоровской иконы Божией Матери

По преданию, эту чудотворную икону написал апостол Лука, автор одного из Евангелий. С 2023 года икона хранится в Богоявленском соборе Костромского кремля.

Это одна из святынь царского дома Романовых — считается, что с ней благословили на царство Михаила Федоровича. От этой иконы немецкие принцессы получали отчество «Федоровна», когда принимали православие.

Какие еще церковные праздники отмечают 27 марта

День памяти святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси

День памяти икон «Вертоград заключенный» и «Умиление» Себежской

День памяти святой мученицы Августы Тревизо

День памяти преподобного Иоанна Прозорливого

Традиции и приметы на 27 марта

Погода на Венедиктов день укажет, каким будет лето. Солнце — к хорошему урожаю, дожди — к засухе, туман — к ненастью, мороз — к холодам.

Принято ухаживать за домашней скотиной, у которой началась линька: мыть и вычесывать.

Нужно сменить одежду, полотенца и постельное белье на чистые, чтобы быть здоровым.

Нельзя смотреть в зеркало — считается, что в этот день оно вытягивает силы.

Кто родился 27 марта

Квентин Тарантино (63 года)

Американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино родился в 1963 году. Он дважды получил премию «Оскар»: за сценарии к «Криминальному чтиву» и «Джанго освобожденному». Фирменный стиль Тарантино — живые и запоминающиеся диалоги, подчеркнутое насилие и нелинейный сюжет.

Фото: Rocco Spaziani / Globallookpress.com

Писатель-фантаст Дмитрий Емец родился в 1974 году. Известен сериями книг «Таня Гроттер» и «Мефодий Буслаев».

История про Таню Гроттер — успешный литературный аналог поттерианы, собравший свою фанбазу. В серии 14 книг.

