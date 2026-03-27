09:04, 27 марта 2026

56-летняя звезда «Твин Пикса» раскрыла секреты красоты и стройности

Актриса Хизер Грэм заявила, что ради красоты никогда не прибегала к пластике
Мария Винар

Фото: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Американская актриса Хизер Грэм раскрыла секреты красоты и стройности. Интервью со звездой «Твин Пикса» публикует портал Us Weekly.

56-летняя артистка рассказала, что в начале 2000-х годов у нее проявились нездоровые отношения с едой. По словам знаменитости, она была одержима сахаром и порой из-за него отказывалась от обычной еды. «Был период, когда я ела замороженный йогурт на ужин и обед», — призналась она и уточнила, что наладить отношения с едой ей помогли медитация, тренировки и самоконтроль.

В то же время Грэм заявила, что ради красоты и молодости никогда не прибегала к пластике. Однако она пробовала ботокс, микронидлинг и филлеры. «Моя цель — выглядеть естественно, не хочу выглядеть странно», — отметила собеседница издания.

Ранее сообщалось, что Хизер Грэм в откровенном виде попала в объективы папарацци и удивила фанатов фигурой.

    Последние новости

    Из России собрались уйти больше десятка брендов. Среди них есть и российские

    В США захотели ввести санкции против Венгрии из-за помощи Украине

    Инспектор ДПС погиб во время погони за скутеристом

    В Госдуме отказались сурово наказывать автоподставщиков

    В России начали готовиться к завозу мигрантов из Афганистана

    Бывший футболист выстрелил брату в пах

    Американцам обещано унижение

    Названы самые заснеженные регионы России

    Хирург показал 21-летнюю россиянку с весом в 200 килограммов перед операцией

    Подсчитаны потери США в конфликте с Ираном

    Все новости
