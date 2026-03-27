Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:11, 27 марта 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев дал совет испытывающей проблемы из-за мата подписчице

Лебедев заявил, что людям не стоит стесняться материться при филологе
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев дал совет подписчице-филологу, испытывающей проблемы из-за мата. Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Девушка пожаловалась Лебедеву, что окружающие, узнав, что она филолог, начинают внимательнее следить за своей речью и, в частности, перестают материться. Подписчица призналась, что сама нормально относится к ругательствам и периодически их использует. Она попросила у блогера совета, как ей стоит себя вести, чтобы люди не стеснялись выражаться при ней.

«Филолог должен всегда должен уметь объяснить своей аудитории, что, точно так же, как хирург не боится голой жопы, точно так же филолог не боится матерного слова. Потому что язык — это, собственно, объект изучения филолога, а лишних и плохих слов не бывает», — отреагировал на просьбу поклонницы дизайнер.

Ранее Лебедев дал россиянам жизненный совет. Он призвал соотечественников жить так, чтобы им нечего было скрывать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok