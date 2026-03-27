Бывший СССР
18:24, 27 марта 2026

Белоруссия ответила на предложение Литвы о встрече

Варанков: Белоруссия готова к встрече с Литвой при отказе от ультиматумов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Press Service of President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters

Белоруссия готова к встрече с Литвой при отказе Вильнюса от ультиматумов. Так на предложение прибалтийской республики ответил официальный представитель МИД Белоруссии Руслан Варанков.

«Мы готовы обсуждать любые проблемные вопросы без каких-либо предварительных условий. (...) Искусственные же ультиматумы Вильнюса не имеют ничего общего ни с добрососедством, ни с нормальной дипломатической практикой», — заявил дипломат.

27 марта спецпредставитель президента США Дональда Трампа в Белоруссии Джон Коул призвал Вильнюс восстановить отношения с Минском.

Премьер-министр республики Инга Ругинене в ответ сообщила, что Литва готова рассмотреть встречу с Белоруссией на уровне вице-премьеров при ряде условий. Ее требования коснулись метеорологических шаров, задержанных на границе грузовиков и нелегальной миграции.

