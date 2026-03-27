Беременная бегемотиха расправилась со стажеркой

В Индии беременная бегемотиха убила ветеринара-стажерку

В заповеднике Tyavarekoppa Lion and Tiger, Индия, больная самка бегемота расправилась с 27-летней стажеркой Самикой Редди. Об этом сообщает The Hindu.

Редди была начинающим ветеринаром. Ей было поручено следить за состояние двух больных птиц — солнечных аратинг. Однако девушка решила помочь и другому животному — беременной бегемотихе.

Ночью 19 марта она залезла в вольер к самке с помощью лестницы, чтобы измерить температуру. Редди думала, что ей ничего не угрожает, поскольку бегемотиха несколько дней практически не двигалась. Однако увидев девушку с тепловизором, та сбросила ее в воду и напала на нее.

Редди доставили в больницу, но ее травмы оказались слишком серьезными. Утром 20 марта у нее остановилось сердце.

Ранее сообщалось, что в Национальном парке королевы Елизаветы, Уганда, капитан туристического судна спас пассажиров от разъяренного бегемота. Он пытался напасть на туристов, но в конце концов оставил попытки их догнать.

