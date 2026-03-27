08:52, 27 марта 2026Россия

Беременная россиянка потеряла много крови в больнице и не выжила

В Камчатском крае беременная потеряла много крови в больнице и не выжила
Майя Назарова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Камчатском крае 25-летняя девушка на 26-й неделе беременности потеряла много крови в больнице и не выжила. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Все произошло в Усть-Камчатской больнице. Ребенка россиянки также спасти не удалось.

Министр здравоохранения Камчатки лично прибудет в больницу, где произошла трагедия. Будет дана оценка качества медпомощи и проведена судмедэкспертиза, заверили в Минздраве региона.

Как пишет РЕН ТВ, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что в Якутске женщина родила возле регистратуры в холле приемного отделения Перинатального центра РБ № 1-НЦМ. Новорожденного тогда передали специалистам для обследования и оказания медицинской помощи. У ребенка выявили линейный перелом правой теменной кости.

