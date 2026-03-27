Британия отказалась присоединиться к войне против Ирана

Стармер: Великобритания не присоединится к войне против Ирана

Великобритания отказывается присоединиться к войне против Ирана, об этом заявил премьер-министр Кир Стармер в интервью телеканалу Sky News.

Политик сообщил о серьезных разногласиях с президентом США Дональдом Трампом по вопросу войны против Ирана. Глава британского правительства подчеркнул, что Лондон не намерен вступать в прямой военный конфликт с Тегераном.

«Мы не поддадимся этому давлению и будем действовать в рамках национальных интересов нашей страны», – подчеркнул Стармер.

Ранее Трамп поиздевался над Стармером, опубликовав фрагмент из шоу Saturday Night Live UK с пародией на британского политика. В ролике сидящий в своем кабинете премьер собирается позвонить главе Белого дома, чтобы сообщить ему, что Лондон больше не отправит корабли в Ормузский пролив, но опасается реакции американского лидера.

