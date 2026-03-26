00:02, 27 марта 2026

Депутаты Госдумы обсудили в США визы для россиян

Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

На встрече с Конгрессом США обсуждались визы для россиян, а также восстановление прямого авиасообщения. Об этом «Ленте.ру» сообщила член российской делегации, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Конечно, мы также обсуждали, я подняла эту тему, вопросы спорта. Это и участие россиян в олимпиаде через два года, которая состоится в Америке. Они со своей стороны постараются сделать все возможное. Олимпийский комитет, надеюсь, американцев слушает, в том числе президента Трампа. Поэтому надеюсь, этот вопрос мы сможем с американцами вместе урегулировать», — раскрыла детали Журова.

Депутат добавила, что были подняты вопросы о возобновлении студенческих обменов, восстановлении гуманитарных и культурных связей.

«Широкий спектр вопросов [был обсужден]. И визы для россиян. И прямое сообщение. Все это мы проговаривали. У нас группа дружбы есть в нашем парламенте. Теперь есть все поводы создать в США такую группу дружбы, чтобы эти контакты были более частыми», — заключила политик.

Ранее Журова рассказала, что разговор с Конгрессом США получился более открытым, чем ожидалось.

