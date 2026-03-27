04:29, 27 марта 2026Путешествия

Десятки самолетов отправили на запасные аэродромы в российском городе

ТАСС: Около 20 направлявшихся в Пулково самолетов ушли на запасные аэродромы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Около 20 самолетов, следовавших в Пулково (Санкт-Петербург), были перенаправлены на запасные аэродромы из-за введенных ограничений на прием и выпуск бортов. Об этом сообщает ТАСС.

Также задержаны и отменены более 40 рейсов.

26 марта аэропорт Домодедово частично прекратил работу и ввел временные ограничения на полеты.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково, который был закрыт всю ночь из-за угрозы атаки БПЛА, отменили и задержали на вылет более 70 рейсов. Воздушная гавань не работала 25 марта с 00:53 до 09:18.

