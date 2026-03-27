11:25, 27 марта 2026Культура

Экс-участника «А-Студио» задержали за нетрезвое вождение

Бывший солист «А-Студио» Тамерлан Садвакасов был задержан за нетрезвое вождение
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Бывшего солиста и гитариста группы «А-Студио» Тамерлана Садвакасова задержали за нетрезвое вождение в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По информации источника, инцидент произошел на Волоколамском шоссе столицы. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль, в котором находился артист, в пять утра за нарушение ПДД. Тамерлан отказался от прохождения медицинского освидетельствования, после чего его доставили в отдел. Сообщается, что на него составили административный протокол.

Сын легендарного гитариста группы «А-Студио» Баглана Садвакасова несколько лет состоял в группе, после чего начал сольную карьеру, выпустив несколько релизов.

Ранее певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) пожаловалась на доведение до нервного срыва близкими людьми. Артистка эмоционально высказалась о поведении членов семьи, друзей и коллег.

