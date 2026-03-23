14:24, 23 марта 2026Культура

Оскандалившаяся на концерте Слава назвала виновных в ее нервном срыве

Певица Слава заявила, что близкие люди довели ее до нервного срыва
Ольга Коровина

Фото: Maxim Platonov / Business Online / Globallookpress.com

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) пожаловалась на доведение до нервного срыва близкими людьми. Об этом она рассказала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка эмоционально высказалась о поведении членов семьи, друзей и коллег, в которых она разочаровалась. По словам Сланевской, она надеялась, что близкие протянут ей руку помощи, поняв, насколько ей тяжело. Этого не произошло, из-за чего певица «обозлилась».

«Практически всех я избаловала настолько, что они довели меня до нервного срыва», — призналась Слава.

Ранее в марте зрители концерта в Пензе пожаловались, что Слава вышла на сцену пьяной. Сообщалось, что певица с трудом держалась на ногах и не попадала в фонограмму. За кулисами артистка заявила, что пензенцы сорвали ей концерт, и пообещала им вернуть деньги за билеты. Позднее Слава опубликовала в соцсетях видео, на котором она, плача, призналась в плохом самочувствии.

    Последние новости

    Трамп приказал ограничить удары по Ирану

    В Минобороны раскрыли новые детали об атаках ВСУ на регионы России

    Последствия налета ВСУ на Ленобласть сняли на видео

    Иран опроверг заявление Трампа о переговорах

    Трамп обрушил цены на нефть

    Желтые свадебные платья стали трендом

    В России назвали регионы с самыми высокими зарплатами

    Мостовой посвятил стихотворение забросившему тысячу шайб в НХЛ Овечкину

    Буланова раскрыла свое самочувствие после госпитализации

    Врач развеяла миф об одном признаке влюбленности

    Все новости
