Еще одна сила объявила о готовности вступить в конфликт на Ближнем Востоке

Лидер хуситов аль-Хуси заявил о готовности вступить в ближневосточный конфликт

Еще одна сила может вмешаться в ближневосточный конфликт. Речь о йеменском движении «Ансар Аллах» (хуситы), об этом заявил его лидер Абдул-Малик аль-Хуси, его цитирует газета L'Orient-Le Jour.

«При малейшем развитии событий в ходе конфликта, требующем военного ответа, мы незамедлительно вмешаемся <...> как мы делали это на предыдущих этапах», — выразил готовность к вступлению в войну аль-Хуси.

Ранее политолог Егия Ташиян в разговоре с «Лентой.ру» оценил перспективы вмешательства в иранский конфликт еще одного союзника Тегерана. По его словам, хуситы остаются одним из последних «козырей» Ирана в войне с США и Израилем.