Герой популярного мема попал в российскую колонию

Герой мема «С днем рождения, Саня!» Антонов попал в колонию из-за наркотиков

Герой популярного мема «С днем рождения, Саня!», 33-летний Николай Антонов из Перми попал в российскую колонию. Об этом сообщает портал MSK1.ru.

В материале уточняется, что примерно с 20 лет у Антонова были проблемы с запрещенными веществами и он несколько раз обращался в центры для зависимых. Кроме того, в 2014 году герой мема получил условный срок три года за незаконное хранение наркотиков в крупном размере и покушение на преступление. В 2019 году мужчине дали реальный срок — один год и три месяца за кражу и «мелкое хищение лицом под административным наказанием», а в 2021-м Антонов попал в колонию на полтора года.

В конце февраля 2026 года Антонов снова оказался в тюрьме. Сообщалось, что мужчина хранил у себя дома запрещенное вещество, а позднее решил продать его онлайн. Его обвинили в хранении наркотиков без цели сбыта и в покушении на сбыт. Героя мема отправили в колонию строгого режима на семь лет.

Знакомые Антонова рассказали, что в тюрьме мужчина занимается спортом и пишет книгу.

Видео «С днем рождения, Саня!», ставшее мемом, было опубликовано в сети 15 лет назад. На нем Антонов в спортивном костюме на фоне пятиэтажного дома разбегается и, опираясь на дерево, делает трюк. «С днем рождения, Саня! Успехов тебе, счастья. Выключай», — обращается в камеру герой мема. На YouTube видео собрало 4,3 миллиона просмотров.

Ранее стало известно, что на героя мема «Финальный босс Ибицы» Джека Кея напали в Англии. Уточнялось, что его атаковали вооруженные мужчины.