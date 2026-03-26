На героя популярного мема напали вооруженные мужчины

Вооруженные мужчины напали на героя мема «Финальный босс Ибицы» в баре в Англии

Герой популярного британского мема «Финальный босс Ибицы» Джек Кей подвергся нападению в баре в Англии. Об этом пишет The Sun.

Утверждается, что вооруженные мужчины в масках ворвались в бар и атаковали Кея. На место вызывали полиция. Прибыв в бар, полицейские не обнаружили ни злоумышленников, ни их жертву.

Как добавили в ведомстве, позднее стало известно, что все участники драки знают друг друга. Пострадавший, по их данным, получил небольшие травмы. В полиции также заявили, что продолжают проверку случившегося.

Сам герой мема публично информацию о нападении не комментировал.

Кей стал мемом после того, как летом 2025 года ролик, на котором он танцует на Ибице, распространился по соцсетям. Многих пользователей соцсетей позабавил внешний вид молодого человека. В комментариях пользователи выразили мнение, что он похож на типичного любителя ночных клубов, и в шутку прозвали его «Финальным боссом Ибицы».

