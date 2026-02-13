Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

16:42, 13 февраля 2026Интернет и СМИ

Героя популярного в 2010-е мема сбила машина

Героя мема «Мне что, потанцевать нельзя?» Ивана Гамаза сбила машина в Пушкине
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российского треш-блогера и героя популярного в 2010-е мема «Мне что, потанцевать нельзя?» Ивана Гамаза (настоящее имя — Иван Тарасенко) сбила машина. Об этом стало известно «Mash на Мойке».

Авария произошла в Пушкине на пешеходном переходе. По данным издания, блогер получил ушиб ноги. После травмы он с трудом ходил и восстанавливался дома.

Отмечается, что после волны известности в 2010-е Гамаз продолжил выпускать видео. При этом уточняется, что несколько раз блогер попадал в серьезные скандалы, поскольку подписчики замечали на его устройствах поисковые запросы на крайне нездоровые темы. «Сейчас он — обитатель нижнего интернета: его смотрит небольшая аудитория, некоторые откровенно стебут и сталкерят», — говорится в материале.

Иван Гамаз начал вести блог в 2008 году. В 2010-е в соцсетях стало популярным видео, на котором он спорит с матерью, отругавшей его за танцы в квартире. В диалоге с ней Тарасенко спросил: «Мне что, потанцевать нельзя?» Впоследствии фраза превратилась в мем.

Ранее российская TikTok-блогерша Госпожа Эвелин (настоящее имя — Эвелина Тарасова) заявила, что едва не стала жертвой похищения в Дубае. По словам тиктокерши, таксист принял ее за представительницу сферы эскорт-услуг и хотел украсть.

    Героя популярного в 2010-е мема сбила машина

