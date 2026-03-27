Глава МИД Ирана поделился с Лавровым деталями ситуации в Ормузском проливе

Аракчи сообщил Лаврову, что суда проходят через Ормузский пролив по согласованию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил своему российскому коллеге Сергею Лаврову детали ситуации в Ормузском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Ирана.

По данным ведомства, главы МИД обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также обстановку в Ормузском проливе. Аракчи в ходе разговора обратил внимание на нестабильность в регионе и подчеркнул, что проход судов осуществляется по согласованию с иранскими властями.

В свою очередь, глава российского внешнеполитического ведомства указал на необходимость соблюдения основополагающих принципов ООН и заверил иранского коллегу в готовности России продолжать консультации для снижения напряженности в регионе.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш учредил целевую группу по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив.