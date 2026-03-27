Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:55, 27 марта 2026

Глава МИД Ирана поделился с Лавровым деталями ситуации в Ормузском проливе

Аракчи сообщил Лаврову, что суда проходят через Ормузский пролив по согласованию
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил своему российскому коллеге Сергею Лаврову детали ситуации в Ормузском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Ирана.

По данным ведомства, главы МИД обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также обстановку в Ормузском проливе. Аракчи в ходе разговора обратил внимание на нестабильность в регионе и подчеркнул, что проход судов осуществляется по согласованию с иранскими властями.

В свою очередь, глава российского внешнеполитического ведомства указал на необходимость соблюдения основополагающих принципов ООН и заверил иранского коллегу в готовности России продолжать консультации для снижения напряженности в регионе.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш учредил целевую группу по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok