Госдума не поддержала новую уголовную статью для автоподставщиков

В Госдуме отклонили законопроект об отдельной уголовной статье за автоподставы

Государственная Дума не поддержала законопроект, предполагавший изменения в Уголовный кодекс РФ из-за новой статьи за преднамеренное провоцирование дорожно-транспортных происшествий с целью вымогательства денег. Информация об этом появилась на официальном сайте Госдумы.

Авторы инициативы предлагали выделить автоподставы в самостоятельный вид преступления. За подобные деяния предполагалось наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В случае совершения подобных действий организованной группой лиц по предварительному сговору или с тяжелыми последствиями для здоровья потерпевшего — до семи лет. Разработчики нормы подчеркивали соответствие существующим санкциям за мошенничество и вымогательство.

В заключении комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству указано, что деяния, направленные против безопасности эксплуатации транспорта и движения, уже содержатся в статье 27 УК РФ. Парламентарии подчеркнули, что упоминание в проекте такой цели, как вымогательство, без признаков квалифицирующих его, перечисленных в части первой статьи 163 УК РФ, не позволяет отнести предлагаемую норму к категории преступлений против собственности.

