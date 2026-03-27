13:00, 27 марта 2026Авто

Госдума не поддержала новую уголовную статью для автоподставщиков

Марина Аверкина

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Государственная Дума не поддержала законопроект, предполагавший изменения в Уголовный кодекс РФ из-за новой статьи за преднамеренное провоцирование дорожно-транспортных происшествий с целью вымогательства денег. Информация об этом появилась на официальном сайте Госдумы.

Авторы инициативы предлагали выделить автоподставы в самостоятельный вид преступления. За подобные деяния предполагалось наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В случае совершения подобных действий организованной группой лиц по предварительному сговору или с тяжелыми последствиями для здоровья потерпевшего — до семи лет. Разработчики нормы подчеркивали соответствие существующим санкциям за мошенничество и вымогательство.

В заключении комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству указано, что деяния, направленные против безопасности эксплуатации транспорта и движения, уже содержатся в статье 27 УК РФ. Парламентарии подчеркнули, что упоминание в проекте такой цели, как вымогательство, без признаков квалифицирующих его, перечисленных в части первой статьи 163 УК РФ, не позволяет отнести предлагаемую норму к категории преступлений против собственности.

Ранее стало известно, что штрафовать за отсутствие ОСАГО по дорожным камерам начнут с 1 сентября 2026 года. Система будет настроена так, что штраф возможен только за первое зафиксированное нарушение. В случае попадания в поле зрения системы по истечении 24 часов это будет классифицировано как повторное нарушение.

    Последние новости

    Каллас отреагировала на предложение США о выводе ВСУ из Донбасса

    Россиянин полтора года проходил с осколком в глазу после атаки украинского БПЛА

    В России спрогнозировали массовое закрытие малого бизнеса

    Орбан раскрыл деталь дела о перевозке украинских денег

    Россиянин подрался в магазине из-за трех пачек бууз

    Неработающая дочь стала причиной задержания российского чиновника

    Изгнанный из России Сабуров займется увеличением пенисов

    Все пляжи Анапы пообещали открыть к 1 июня

    Путин созвонился с лидером постсоветской страны

    Госдума не поддержала новую уголовную статью для автоподставщиков

    Все новости
