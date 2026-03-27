«Лента.ру»: Гуманитарная ситуация в ДНР резко усугубилась из-за дронов ВСУ

Гуманитарная ситуация в прифронтовых районах Донецкой народной республике (ДНР) резко ухудшилась в начале марта из-за усиления беспилотных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Речь, в частности, идет о городе Селидово, расположенном в 18-20 километрах от передовой. Все дороги, ведущие в этот населенный пункт, ежедневно подвергаются ударам украинских дронов. Из-за этого там, как рассказывают местные жители, практически полностью остановились восстановительные работы, подвоз продуктов и лекарств стал нерегулярным, а многие гражданские потеряли возможность выезжать в Донецк для оформления документов.

«Машины [с продуктами] приезжают в дни, когда становится потише. Тушенка и макароны есть всегда, а вот молоко или свежий хлеб найти с каждым днем все сложнее. Но поймите сами, сейчас здесь никому не до изысков», — рассказала «Ленте.ру» местная жительница Татьяна.

Аналогичная ситуация, по ее словам, сложилась и с лекарствами. В Селидове работает всего одна аптека, но и там большинство препаратов отпускают только под заказ. В среднем ждать приходится около недели, но иногда и дольше.

Похожая обстановка наблюдается и в поселке Гольмовский, расположенном в предместьях Горловки. Этот населенный пункт также регулярно подвергается атакам украинских БПЛА. Единственная дорога, ведущая в поселок, находится под постоянным наблюдением операторов дронов.

«Из-за обстрелов сюда не едут строители. Недавно ранили одного — теперь боятся приезжать. У многих до сих пор разбиты окна, школа стоит без крыши. Мы натянули временный тент, но он почти не спасает. Раздаем нуждающимся ДСП-панели», — заявили «Ленте.ру» сотрудницы местной администрации Елена и Лидия.

Также в Гольмовском не осталось ни одного семейного врача — только несколько медсестер в местной амбулатории. Уговорить специалистов приехать сюда хотя бы на год у администрации пока не получается.

С осени нам не привозят хлеб. Украинцы сожгли машину вместе с пекарями, погибли двое молодых парней. Мясо, молочку и другие продукты, слава Богу, пока привозят сотрудники администрации поселка Гольмовский

Ранее стало известно, что США оказывают давление на украинское правительство с целью передать Донбасс под контроль России. При этом президент страны Владимир Зеленский и его окружение по-прежнему категорически отвергают любые территориальные уступки.