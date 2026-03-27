Хабенский почтил память ректора Школы-студии МХАТ Золотовицкого

Народный артист России, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский почтил память Игоря Золотовицкого на церемонии вручения «Премии Художественного театра». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
Хабенский отметил, что Золотовицкий традиционно открывал церемонию и мгновенно устанавливал контакт со зрительным залом «с помощью нескольких фраз и прекрасной шутки». На яркую речь артиста восторженно реагировали студенты Школы-студии МХАТ, что задавало настроение вечеру.
«Чего бы точно не хотел Игорь Золотовицкий, так это того, чтобы с его уходом этот гул затих, потому что "жизнеутверждение" было главным его посланием ко всем», — обратился к присутствующим Хабенский.
Ранее в марте Константин Хабенский был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Он сменил на посту режиссера Константина Богомолова, который находился в должности на протяжении 20 дней. 14 января стало известно о смерти предыдущего ректора школы-студии Игоря Золотовицкого, ему было 64 года. Артист страдал от рака желудка.