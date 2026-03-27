Хабенский почтил память ректора Школы-студии МХАТ Золотовицкого

Хабенский почтил память Игоря Золотовицкого на «Премии Художественного театра»

Народный артист России, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский почтил память Игоря Золотовицкого на церемонии вручения «Премии Художественного театра». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Хабенский отметил, что Золотовицкий традиционно открывал церемонию и мгновенно устанавливал контакт со зрительным залом «с помощью нескольких фраз и прекрасной шутки». На яркую речь артиста восторженно реагировали студенты Школы-студии МХАТ, что задавало настроение вечеру.

«Чего бы точно не хотел Игорь Золотовицкий, так это того, чтобы с его уходом этот гул затих, потому что "жизнеутверждение" было главным его посланием ко всем», — обратился к присутствующим Хабенский.

Ранее в марте Константин Хабенский был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Он сменил на посту режиссера Константина Богомолова, который находился в должности на протяжении 20 дней. 14 января стало известно о смерти предыдущего ректора школы-студии Игоря Золотовицкого, ему было 64 года. Артист страдал от рака желудка.