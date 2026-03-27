Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:25, 27 марта 2026Культура

Хабенский почтил память ректора Школы-студии МХАТ Золотовицкого

Хабенский почтил память Игоря Золотовицкого на «Премии Художественного театра»
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Народный артист России, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский почтил память Игоря Золотовицкого на церемонии вручения «Премии Художественного театра». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Хабенский отметил, что Золотовицкий традиционно открывал церемонию и мгновенно устанавливал контакт со зрительным залом «с помощью нескольких фраз и прекрасной шутки». На яркую речь артиста восторженно реагировали студенты Школы-студии МХАТ, что задавало настроение вечеру.

«Чего бы точно не хотел Игорь Золотовицкий, так это того, чтобы с его уходом этот гул затих, потому что "жизнеутверждение" было главным его посланием ко всем», — обратился к присутствующим Хабенский.

Ранее в марте Константин Хабенский был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Он сменил на посту режиссера Константина Богомолова, который находился в должности на протяжении 20 дней. 14 января стало известно о смерти предыдущего ректора школы-студии Игоря Золотовицкого, ему было 64 года. Артист страдал от рака желудка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok