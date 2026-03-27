Названы самые уязвимые iPhone

10:02, 27 марта 2026

В TechCrunch назвали старые iPhone самыми уязвимыми для атак хакеров
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Самыми уязвимыми для атак мошенников и хакеров iPhone назвали старые устройства, не получившие свежих патчей безопасности. Об этом сообщает издание TechCrunch.

В материале говорится, что только за последний месяц специалисты по безопасности из Google, iVerify и Lookout зафиксировали несколько крупных хакерских атак. По словам экспертов, они «практически без разбора нацелены на жертв по всему миру». Главными потенциальными жертвами назвали пользователей старых или необновленных до актуальной версии программного обеспечения (ПО) смартфонов Apple.

В разговоре с TechCrunch сооснователь компании iVerify Маттиас Фрилингсдорф заявил, что атаки, которые нацелены на пользователей самых актуальных версий iOS, никогда не будут массовыми. Это связано с тем, что актуальные ОС защищены максимально, и для их взлома придется приложить очень много усилий. Напротив, взламывать устройства со старой версией ПО гораздо проще.

Эксперт по безопасности Патрик Уордл заявил, что назвать большинство атак высокотехнологичными у него «не поворачивается язык». Как правило, они нацелены на незащищенные операционные системы, которые достаточно просто взломать, имея определенные навыки и оборудование. В этой связи опрошенные TechCrunch специалисты призвали пользователей вовремя обновлять свои смартфоны.

В конце марта специалисты по безопасности призвали обновить iPhone, чтобы защититься от вредоносного ПО Coruna. Они объяснили, что под ударом оказались устройства с iOS 18 и более старыми версиями ОС.

