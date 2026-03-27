Хирург показал 21-летнюю россиянку с весом в 200 килограммов перед операцией

Хирург Анар Ахмедов показал 21-летнюю россиянку с весом в 200 кг перед операцией

Пластический хирург Анар Ахмедов из Сургута показал перед операцией молодую пациентку, которая весит 200 килограммов. Публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) врача.

Врач с никнеймом dr.akhmedov_anvar запечатлел в блоге девушку, которая с детства страдает ожирением и решилась на продольную резекцию желудка (Продольная резекция желудка|необратимая бариатрическая операция, при которой удаляется 60–80 процентов для значительного уменьшения его объема и снижения уровня гормона голода). На размещенных кадрах россиянку в футболке, шортах и медицинской шапочке сняли со спины перед операцией.

«Когда вес начинает влиять на здоровье, движение, обычную жизнь — это уже не про внешний вид. Это про состояние, с которым нужно работать вместе с врачом. Пациентка уже выписана и находится под наблюдением», — говорится в посте.

