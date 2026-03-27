08:37, 27 марта 2026

Игравший с Трампом в гольф политик дерзко ответил ему на слова об Украине

Стубб дерзко процитировал Трампа, говоря о позиции Европы по Ближнему Востоку
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Emmi Korhonen / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб, говоря о позиции Европы по конфликту на Ближнем Востоке, дерзко процитировал американского президента Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал в интервью Politico.

«Это может прозвучать несколько резко, но Иран — это не моя война. Моя война — это Украина», — так политик ответил на вопрос о том, должны ли европейские союзники США помочь Трампу в Персидском заливе.

В марте прошлого года президент США Дональд Трамп сыграл с финским коллегой Александром Стуббом в гольф.

26 марта Дональд Трамп раскритиковал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что конфликт с Ираном не является войной Германии. «Ну, знаете ли, Украина — тоже не наша война», — сказал глава Белого дома.

Президент России Владимир Путин указал на то, что стороны, вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке, сами не могут спрогнозировать его последствия.

    Последние новости

    «Хотят забрать». Лавров заявил о желании США присвоить себе российские «Северные потоки»

    Российские войска лишили ВСУ «глаз и ушей» на харьковском направлении

    Европейская парфюмерия хлынула на российский рынок

    Мировой экономике спрогнозировали рецессию из-за войны в Иране

    Российский айтишник вышел на пробежку и таинственно исчез

    Спецназ ГУР МО Украины готовился к отправке на Ближний Восток и попал в Сумскую область

    Игравший с Трампом в гольф политик дерзко ответил ему на слова об Украине

    Россия провела операцию в Одесской области с двумя целями

    Песков поддержал новый запрет МОК в отношении трансгендеров

    Женщина пожаловалась на слишком большой пенис бойфренда и получила несколько советов

    Все новости
