Игравший с Трампом в гольф политик дерзко ответил ему на слова об Украине

Стубб дерзко процитировал Трампа, говоря о позиции Европы по Ближнему Востоку

Президент Финляндии Александр Стубб, говоря о позиции Европы по конфликту на Ближнем Востоке, дерзко процитировал американского президента Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал в интервью Politico.

«Это может прозвучать несколько резко, но Иран — это не моя война. Моя война — это Украина», — так политик ответил на вопрос о том, должны ли европейские союзники США помочь Трампу в Персидском заливе.

В марте прошлого года президент США Дональд Трамп сыграл с финским коллегой Александром Стуббом в гольф.

26 марта Дональд Трамп раскритиковал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что конфликт с Ираном не является войной Германии. «Ну, знаете ли, Украина — тоже не наша война», — сказал глава Белого дома.

Президент России Владимир Путин указал на то, что стороны, вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке, сами не могут спрогнозировать его последствия.