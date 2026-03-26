Трамп дерзко ответил Мерцу словами об Украине

Трамп заявил Мерцу, что конфликт на Украине не является войной США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что конфликт с Ираном не является войной Германии. Об этом американский лидер высказался в ходе заседания кабинета министров, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Когда я услышал, как канцлер Германии заявил: "Это не наша война" по поводу Ирана, я сказал: "Ну, знаете ли, Украина — тоже не наша война"», — подчеркнул глава государства.

Ранее Трамп пожаловался, что страны НАТО не оказали никакой помощи и были бесполезны в ситуации вокруг Ирана. Он добавил, что США не нуждаются в помощи альянса, но призвал «никогда не забывать» этот момент.

13 марта Мерц заявил, что Германия не участвует в конфликте и не хочет быть частью военной операции против Ирана. Он также призвал завершить боевые действия как можно скорее.

Также президент России Владимир Путин указал на то, что стороны, вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке, сами не могут спрогнозировать его последствия.