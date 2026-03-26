Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:52, 26 марта 2026

Трамп дерзко ответил Мерцу словами об Украине

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что конфликт с Ираном не является войной Германии. Об этом американский лидер высказался в ходе заседания кабинета министров, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Когда я услышал, как канцлер Германии заявил: "Это не наша война" по поводу Ирана, я сказал: "Ну, знаете ли, Украина — тоже не наша война"», — подчеркнул глава государства.

Ранее Трамп пожаловался, что страны НАТО не оказали никакой помощи и были бесполезны в ситуации вокруг Ирана. Он добавил, что США не нуждаются в помощи альянса, но призвал «никогда не забывать» этот момент.

13 марта Мерц заявил, что Германия не участвует в конфликте и не хочет быть частью военной операции против Ирана. Он также призвал завершить боевые действия как можно скорее.

Также президент России Владимир Путин указал на то, что стороны, вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке, сами не могут спрогнозировать его последствия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok