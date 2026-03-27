21:45, 27 марта 2026

Индия одобрила закупку российских систем С-400

Марина Совина

Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости

Индия одобрила предложения на общую сумму в 2,38 триллиона рупий (25 миллиардов долларов) на приобретение российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщило Минобороны страны.

Отмечается, что Совет по оборонным закупкам Индии, входящий в Минобороны, также одобрил закупку средних военно-транспортных самолетов, а также ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Для ВВС Индии были одобрены предложения по закупке средних транспортных самолетов, зенитно-ракетного комплекса С-400 большой дальности», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Индия запланировала купить у России пять дивизионов С-400.

